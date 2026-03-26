スポーツ専門局「ESPN」電子版がパドレスのダルビッシュ有投手（39）が2026年シーズンは制限リスト（restrictedlist）に入る見込みだと報じている。この措置により、パドレスは大きな年俸枠の余裕を得る可能性がある。制限リストとは、契約下にあるものの、チームに帯同できない選手のための制度で、40人枠を空けることができる一方、復帰した際の権利は球団に保持される。リスト入りの期間に上限・下限はなく、その間、球団は