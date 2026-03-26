アメリカのトランプ大統領が24日、イランから“プレゼント”があったとしていた内容について、イスラエルメディアは複数のタンカーがホルムズ海峡を安全に通行することだったと報じました。トランプ大統領は24日、イランとの停戦交渉が進んでいると強調する中で「プレゼントをくれた」と述べましたが、詳細は明らかにしていませんでした。イスラエルメディアは24日、アラブ高官などの話として、この「プレゼント」は複数の燃料タン