25日夕方、愛知県瀬戸市の路上で車3台が絡む事故があり、85歳の女性が死亡しました。このうち車1台が現場から逃走していて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、25日午後4時半過ぎ、瀬戸市西山町1丁目のT字路の交差点で、軽自動車が脇道から出てきた車と衝突し、弾みで押し出された軽自動車が対向車線を走る別の乗用車にぶつかりました。この事故で、軽自動車の後部座席に乗っていた川本かずよさん(