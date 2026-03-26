落語家春風亭昇太（66）が25日、24年に復学した東海大を卒業した。この日、神奈川県平塚市にある東海大湘南キャンパスで、学位授与式に出席した。東海大4年時に、春風亭柳昇さんに弟子入りしたため中退したが、24年10月に人文学部人文学科に復学した。21年に同科の客員教授を委嘱されたことで、復学制度を知ったという。特別賞も受賞し、司会を務める日本テレビ系「笑点」にちなんで、特注の座布団10枚を記念品として受け取った。