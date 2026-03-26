歌手チョン・ソミが、大胆な後ろ姿を披露したドレスファッションを公開した。去る3月25日、チョン・ソミは自身のインスタグラムを更新。【写真】チョン・ソミ、TWICEメンバーとインナー露出キャプションには、「おはよう」という言葉とともに複数枚の写真を投稿した。公開された写真のなかのチョン・ソミは、洗練された雰囲気を醸し出しつつ、カメラを見つめている。特に目を引くのは、彼女の衣装だ。背中の線が完全にあらわにした