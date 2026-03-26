北海道発の人気ベーカリーペンギンベーカリーから、春の訪れを感じる季節限定パンが登場♡やわらかな緑が広がるこの時期にぴったりな、旬の素材を活かした新作がラインナップされています。食感や味わいにこだわった今だけの特別なパンで、心も体も満たされるひとときを過ごしてみませんか♪ 春の味覚を楽しむ新作パン 春ならではの素材を取り入れた、見た目も味わいも魅力的な新作パンが登場。