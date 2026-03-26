警視庁白バイ隊員の運転技術を競う大会が行われました。東京・世田谷区で、白バイ隊員による安全運転競技大会が行われ、細い板の上でバランスをとりながら走行する競技など、操縦技術が競われました。警視庁は「交通事故抑止のため、安全運転技能は極めて重要なことである。技術を向上させてほしい」としています。