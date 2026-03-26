滋賀・日野町で起きた42年前の強盗殺人事件で、裁判のやり直しに向けて行われた初の三者協議で、弁護団は検察に有罪立証しないよう申し入れました。阪原弘さんは、1984年に日野町で起きた強盗殺人事件で無期懲役刑が確定し、服役中に病死しました。遺族らによる再審請求で2月に裁判のやり直しが決まり、3月25日に三者協議が行われ、弁護団は検察に有罪立証しないよう申し入れました。検察は態度を明らかにしませんでしたが、裁判所