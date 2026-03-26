大阪府熊取町の小中学校全８校で多数の児童生徒や教職員が体調不良になった問題で、府は２５日、給食で提供されたパンが原因の食中毒だったと発表した。パンを製造する業者の従業員からノロウイルスが検出された。発表によると、業者は、泉佐野市の菓子製造会社「サガン製パン」。泉佐野保健所は食品衛生法に基づき、同社を２９日まで５日間の営業停止処分にした。給食のパンは１７日に同社で製造され、同日の８校の給食で３