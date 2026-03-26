【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は25日の記者会見で、移民取り締まりを管轄する国土安全保障省の予算を巡り、政府や与党共和党との対立が続く野党民主党を攻撃した。「米国民より不法移民を重視している」と一方的に批判し、政府機関の一部閉鎖による混乱の責任を民主党に転嫁した。強硬な移民対策に関する与野党の対立を背景として国土安保省の支出を賄うつなぎ予算が2月中旬に失効し、本予算の成立は見