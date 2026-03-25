アイドルグループ「マジカル・パンチライン」の沖口優奈が、4月20日に発売する1st写真集のタイトルを『ずっと。』に決定、表紙カットが解禁された。 沖口さんの1st写真集は、グループ最後のオリジナルメンバーとして4月16日に行われるグループ10周年記念ライブで卒業を迎える彼女にとって、アイドル人生の集大成となる。舞台は沖縄で、童心にかえってビーチではしゃぐ姿や、ヴィラで魅せる大人な表情、今まで見せなログインして続