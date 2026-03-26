テレビ東京で放送中の『おはスタ』（毎週月〜金 前7：05）の公式Xが25日更新され、同局の藤井由依アナウンサーが卒業することを伝えた。【写真】SNSは涙…『おはスタ』を卒業する藤井由依アナ投稿では「今日の放送でも発表がありましたが、、、ゆいちゃまが #おはスタ を卒業することになりました」と報告。「2年間一緒に番組を盛り上げてくれて本当にありがとう！」と感謝を伝えた。続けて「卒業しても、これからも おはス