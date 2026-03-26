1994年に発生したフィリピン航空機爆破事件で、警察はアメリカで収監されているイラク国籍の男を航空危険行為等処罰法違反の容疑で書類送検しました。1994年、フィリピンから成田空港に向かっていたフィリピン航空の機内で爆発が起き、乗客の日本人男性1人が死亡しました。爆発は、沖縄県の上空で発生し那覇空港に緊急着陸したことから沖縄県警が捜査に当たっていて、25日、航空危険行為等処罰法違反の容疑でイラク国籍のラムジ・