今田美桜、パリでの移動ショットに注目NHK朝ドラ「あんぱん」や紅白司会で存在感を高める今田美桜さんが、過去に公開したパリでの移動ショットをめぐり、あらためて注目が集まっています。洗練された雰囲気が漂う一枚で、ユーザーからさまざまな反応が寄せられています。今田さんが移動中に乗っていた車両について、投稿に写り込んだ内装からメルセデス・ベンツのMPV「ヴィト ツアラー」と推測されます。【画像】超カッコいい