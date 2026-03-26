いよいよ3月27日に2026年のプロ野球が開幕する。今季はどのチームがリーグ優勝するのか、どの選手がタイトルを獲得するのか、興味は尽きない。開幕を前に今回は、チームの主力として活躍しているが、意外にもベストナイン、ゴールデン・グラブ賞、新人王といった個人表彰を除き、個人タイトルに縁のない選手を見ていきたい。宮城大弥（オリックス）がその一人。宮城はプロ2年目の21年に13勝、防御率2.51の成績を残し新人王に輝