米を盗み、店員を蹴って逮捕されたのは17歳の女子高校生でした。逮捕された17歳の女子高校生はきのう（25日）、札幌市白石区のスーパーマーケットで、コメ5キロ1袋・販売価格4838円を盗んだあと逃走をはかり、逮捕を免れるため、店員の女性の足を複数回蹴った疑いです。調べに対し「お金がなかったから万引きをしました。 お店の人を蹴ったのも間違いありません」と容疑を認めています。