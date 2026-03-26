10歳未満の小学生の息子2人に暴行を加えけがをさせたとして27歳の男が傷害の疑いで逮捕されました。逮捕のきっかけは小学校から児童相談所への通報でした。傷害の疑いで逮捕されたのは赤平市に住む27歳の男です。男は今月23日朝、自宅でいずれも10歳未満の小学生の息子2人に対し、耳を引っ張ったり顔面を数回殴打する暴行を加え、それぞれけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、1人は左耳に皮下出血、もう1人は左頬