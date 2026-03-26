【ロンドン共同】英国国教会で25日、最高位聖職者であるサラ・ムラーリー・カンタベリー大主教（63）の就任式が行われた。1400年以上の歴史を持つカンタベリー大主教に女性が就くのは初めて。ムラーリー氏は看護師を経て聖職者になった異色の経歴を持つ。前任のウェルビー大主教は、国教会関係者による少年らへの虐待問題に絡み辞任した。ムラーリー氏は説教で「被害者を心に留め、正義への取り組みを続けなければならない」と