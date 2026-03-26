WBC(ワールドベースボールクラシック)で日本と1次ラウンドを戦ったチェコ代表。その選手着用直筆サイン入りユニホームのオークションが25日から始まっています。これはスポーツチーム公式オークションサービス『スポオク』にて行われているもの。チェコ代表が日本での強化試合およびWBC本大会で実際に着用したユニホームを特別出品。代表引退試合となった日本戦で4回2/3を無失点と好投したオンジェイ・サトリア投手のものや、元巨