日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２６日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）の今年の予想される年収を報じた。番組では米経済紙「フォーブス」発表としてＣＭ出演など副収入を含む大谷の予想年収が１億２７００万ドル（約２０２億円）で、メジャーリーガーとしては１位だったことを紹介。また２位のベリンジャー（ヤンキース）の５６５０万ドル（８９・９億円）を大きく上回ったと伝えた。