今日26日は、関東では夜にかけて断続的に雨が降るでしょう。朝の通勤時間帯は本降りの雨となりそうです。冷たい雨と北風で、最高気温は12℃から13℃と日中もヒンヤリするでしょう。この先もすっきり晴れる日は少なくなりそうです。東京都心では27日(金)に桜が満開となる予想ですが、お花見日和は29日(日)となる見込みです。今日26日は関東で冷たい雨朝は本降りも今日26日は前線を伴った低気圧が本州の南を進んでいます。午前6時