©ABCテレビ 『おはよう朝日です』を3月末で卒業する岩本計介（ABCテレビアナウンサー）。普段からアナウンサー取材を多く担当するライター鈴木淳史が前編と後編に分けて、この11年を掘り下げていく後編。 次の10年について、そして古川昌希アナウンサーを始めとした若手陣への想いも語ってもらった。 ーこれからの10年は何かイメージされていますか？ 未来に向かって努力をしていく