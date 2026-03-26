【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比74銭円安ドル高の1ドル＝159円42〜52銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1554〜64ドル、184円34〜44銭。米国とイランとの交戦終結に向けた協議の動向を見極めたいとして、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが優勢だった。