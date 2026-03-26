アメリカがイランとの戦闘終結に向けて提示した15項目について、イランが否定的な反応を示していることが分かりました。一方でイラン側は、戦闘終結に向けた協議について、ホルムズ海峡の主権を認めるなどの厳しい条件を突きつけています。イスラエルメディアによりますと、アメリカはイランとの戦闘終結に向けて「ウラン濃縮の禁止」や「ホルムズ海峡の開放」など、15項目の条件をイランに提示しています。これに対しイラン国営メ