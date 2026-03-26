落語家で演芸番組『笑点』の司会を務める春風亭昇太さん（66）が3月25日に行われた、『2025年度 秋学期 東海大学学位授与式』に出席し、特別賞を受賞。記念品として、“オリジナル座布団”を10枚贈呈されました。昇太さんは、1978年に当時の文学部史学科日本史課程に入学。大学4年生のときに落語家を目指し、東海大学を中途退学。「65歳を過ぎた頃にやり残したことはやっておこう」と考え、東海大学の制度を使用して、2024年度から