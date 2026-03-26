4月14日よりフジテレビ系で放送がスタートする、佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める火9ドラマ『夫婦別姓刑事』のポスタービジュアルが公開された。 参考：Travis Japan 中村海人が若手刑事役に『夫婦別姓刑事』新キャストに矢本悠馬、齊藤京子ら 本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元