新たなDFが大岩剛監督体制の“ロス五輪世代”U-21日本代表に加わった。DF山田海斗(神戸)は2024年に参加したU-18日本代表以来となる2年ぶりの代表活動。「結果を求めてここに来たので。チームでもあり、ライバルなので難しいけど、より試合に出て活躍したい」と意欲をのぞかせた。192cmの高卒プロ2年目CBはレンタル移籍からの復帰後、神戸でプレータイムを伸ばしている。今年2月にはACLEのリーグステージ突破を決めた第8節でト