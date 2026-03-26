4月24日よりテレビ朝日系で放送がスタートする白洲迅主演の金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』の追加キャストとして、筒井真理子、高橋光臣、映美くらら、森日菜美の出演が発表された。 参考：新川優愛、『余命3ヶ月のサレ夫』出演決定白洲迅をサポートする“共感力系同期”に 本作は、国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化するリベンジラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が