スペイン・イビザ島を拠点とするアイウェアブランド「カポーテ（CAPOTE）」が、日本に初上陸する。4月11日にグローブスペックス代官山店で日本初となるイベントを開催する。【画像をもっと見る】カポーテは、ベネズエラ出身のデザイナー アレックス・カポーテ（Alex Capote）が2016年に設立。デザインへの情熱と責任あるクラフトマンシップを融合させ、既存の枠にとらわれないアプローチによって独自のアイウェアを生み出