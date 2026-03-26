4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』のボランティアスタッフ 永楽義明（えいらく よしあき）役に三遊亭好楽が決定！昔遊びの名人で、子どもたちから人気があるスタッフを演じる。当記事では、好楽のコメントを紹介。■三遊亭好楽 コメント子どもの時分は、めんこ、ベーゴマ、かくれんぼ、鬼ごっ