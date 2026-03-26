篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。3月22日（日）に放送した第9話では、脱獄しようとする冬木こずえ（篠原涼子）と日下怜治（ジェシー）の前に佐伯雄介（藤木直人）が立ちはだかり、ついに3人が対峙する運命の瞬間を迎えた。最終回の放送を目前に控え、本作で怜治の家族“日下ファミリー”を