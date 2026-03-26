この記事をまとめると ■納期が長いモデルは納車直後にマイナーチェンジが発表される場合がある ■マイナーチェンジを受ける車両はクレームが出ないように早めに受注を止める場合がある ■報道発表を行わない改良「ランニングチェンジ」という手法も存在する 納車直後にマイナーチェンジで新型に！補償は……？ 新車を買うときに心配なのが「納車された直後に、マイナーチェンジや改良をしないだろうな」ということだろう。せ