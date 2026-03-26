◇NBAレイカーズーペイサーズ（2026年3月25日ゲインブリッジ・フィールドハウス）レイカーズの八村塁（28）が25日（日本時間26日）の敵地ペイサーズ戦を欠場することがわかった。21日（同22日）の敵地マジック戦では、第3Q終盤に交代。そのまま最後までコートに戻ることはなく2得点1リバウンドに終わった。試合後に19日（同20日）のヒート戦で右のふくらはぎを痛めていたことを明かした。23日（同24日）にはJJ・レディ