篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン ‐脱獄まであと××日‐』（日本テレビ系／3月29日最終回）より、SixTONESジェシー演じる怜治の家族“日下ファミリー”を演じた大澄賢也、竹財輝之助、山田明郷、梶原叶渚がクランクアップし、それぞれコメントを寄せた。【写真】「たくさん不安になった」という梶原叶渚も最後は笑顔！日下ファミリーの撮了の様子本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠