桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演を務める映画『モブ子の恋』より、本予告が解禁。追加キャストとして早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽、古舘寛治らの出演が発表された。主題歌は、にしな書き下ろし楽曲「クローバー」に決まった。【動画】桜田ひより×木戸大聖W主演『モブ子の恋』“脇役”どうしの物語に温かなスポットライトが灯る本予告原作は、2017年より「月刊コミックゼノン」にて連載が開始され、現在はWEB漫画