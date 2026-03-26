町田啓太が主演を務める4月11日スタートのドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に、三遊亭好楽の出演が決定した。フリースクール「ユカナイ」のボランティアスタッフで昔遊びの名人役を演じる。【写真】寺田心、『タツキ先生は甘すぎる！』出演本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多