堀未央奈が主演する4月9日より順次スタートのドラマ『ディープリベンジ‐顔を捨てた家政婦‐』（読売テレビ、中京テレビ、BS12）の新キャストとして、石川恋、飯島寛騎、的場浩司、BALLISTIK BOYZ・松井利樹らの出演が発表された。石川は堀演じる“最恐の家政婦”の復讐（ふくしゅう）ターゲットとなる“夫を奪った大企業令嬢”役を演じる。【写真】復讐のターゲットとなる大企業の令嬢・絵梨華（石川恋）と再婚した望美（堀未央