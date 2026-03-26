反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の最終回が25日に放送。事件の真相が解明され、さらにエンドクレジットに有名女優の名前が映し出されると、ネット上には「これ名ドラマだ！」「鳥肌」「マチルダがマチルダを？」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】エンドクレジットに名前があった有名女