カリスマモデル・冨永愛の長男で、モデルデビューした冨永章胤（あきつぐ）の最新姿が公開された。２５日のインスタグラムで「冨永章胤×ｋｏｌｏｒ｜対極のあいだで、更新される美学」「＃渋谷ｐａｒｃｏ」とつづり、個性的なジャケットやパンツを着こなした。フォロワーは「カッコいい」とほれぼれ。愛は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に章胤を出産。０９年に離婚しているが、昨年１２月２０日に