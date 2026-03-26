2歳児との4時間の新幹線移動は、親にとってまさに「試練の連続」でした。大興奮する息子と、周囲の視線に耐えかねて連結部で立ち尽くした筆者。そんな絶体絶命の瞬間、見知らぬ紳士が差し出してくれた魔法のような贈り物とは。 夢の空間で響く泣き声。逃げ場のない4時間の地獄 息子が2歳の頃、私は初めて2人きりでの新幹線帰省に挑戦しました。 「お昼寝の時間を狙えばきっと寝てくれるはず」 そんな淡い期待は、乗車し