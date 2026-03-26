プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、掛布雅之氏は阪神、日本ハムの優勝と予想した。【セ・リーグ】投打の総合力で阪神が一つ抜けている。大きなアクシデントがなければ連覇の可能性が高い。中日は球場が狭くなり、新外国人のサノーの長打力がはまれば、昨季も勝ち越している阪神を追う１番手になる。巨人は岡本の抜けた穴は大きいが、投手力は高くＡクラスは狙える。Ｄｅ