◆フィギュアスケート▽世界選手権第１日（２５日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組は６９・５５点。５位で２６日のフリーに進んだ。五輪以来の演技となった「ゆなすみ」は、サイドバイサイドの３回転ループ、スローの３回転サルコーを着氷。ほぼミスなく演技をまとめ、得点を確認後は２人で何度もうなずい