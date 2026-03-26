4月12日に阪神芝1600メートルで決戦中央競馬の牝馬クラシック第1弾、G1・桜花賞（阪神芝1600メートル）は4月12日に行われる。決戦へのカウントダウンが進む中、25日に武豊騎手のパートナーが決定。競馬ファンからは期待の声が続出した。母にオークス馬シンハライトを持つ超良血馬のアランカール（牝3、斉藤崇）。前走のG2・チューリップ賞で初めて武豊が騎乗し、後方から鋭く追い込んで3着に入った。同馬を所有するキャロッ