パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が、制限リストに登録されて開幕を迎えることになったと米ＥＳＰＮ局のゴンザレス記者がＸで報じた。同記者は「右肘手術からの回復に２０２６年シーズン全体を費やす予定のダルビッシュ有は、パドレスの制限リストに入る見込みで、この措置により大幅な年俸枠の余裕が生まれる可能性がある。現時点で引退を表明する兆候はない」とポストした。ダルビッシュは、昨年１０月に右肘手術を受