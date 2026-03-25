冬本番の1月はスタッドレスの需要が高い時期だが、地域や用途によっては夏タイヤやオールシーズンタイヤの購入も続いている。とくに街乗り中心のユーザーや、降雪の少ないエリアでは、定番の低燃費タイヤやオールシーズンタイヤが引き続き選ばれているのが特徴だ。 今回は、2026年1月のオートバックス／イエローハットで実際に売れているタイヤTOP10を紹介する。 ※本記事は202