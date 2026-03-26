今年に入っての無得点は負傷が原因日本代表FW上田綺世が3月25日、スコットランド・グラスゴー近郊で行われた英国遠征の練習に参加した。28日にスコットランド代表と31日にイングランド代表と対戦。所属のオランダ1部フェイエノールトでは今年に入ってリーグ9試合、公式戦12試合連続ノーゴールだったが「怪我と付き合いながらだった」と明かした。◇◇◇試行錯誤を経て、エースが万全で戻ってきた。かなり冷え込ん