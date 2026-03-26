「内臓がぐつぐつの状態でご遺体を運んだ」――。火葬の途中で炉の火が消える「失火」は、火葬場でまれに起きるトラブルだ。元火葬場職員の下駄華緒さんは、著書『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』第5巻でその実態を描いている。【閲覧注意】「お腹からピューッと水が出て…」「内臓はグツグツの状態」火葬中に“生焼けのご遺体”を運び出し…衝撃マンガ『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』を読む普段は知ること