終戦後、一部の人々の専有物だった株が一般に放出され、主婦たちの間でも「へそくり投資」ブームが巻き起こりました。当時の人々はなぜ投資に熱狂したのか−−貴重なアーカイブ映像とともに振り返ります。（アーカイブマネジメント部森 菜採）【写真を見る】戦後の投資ブーム、訪問販売の様子財閥解体から「証券民主化」へ終戦直後の昭和20年、連合軍司令部の指令により財閥が解体されました。それまで創業家や一部の富裕層が独