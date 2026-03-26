ホンダとソニーがタッグを組んで進めていたEV=電気自動車の開発計画が、販売を目前に頓挫しました。ホンダとソニーグループの合弁会社は、第1弾モデルのEV「AFEELA1」と、第2弾モデルの開発・販売を中止すると発表しました。両社は2022年に合弁会社を設立。今年1月には量産モデルを公開し、AIや自動運転機能を搭載した高級EVとして、今年中のアメリカでの納車を目指していました。しかし、生産を担うホンダが今月12日にEV事業の巨