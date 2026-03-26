【関東と東北は傘の花咲く一日】きょう（木）は関東と東北で雨が降り続く予想です。関東は午後になると止む時間もありますが、再び降り出すことがあるので一日を通して傘はあった方が良いでしょう。東北は午後ほど雨の降るところが増える見通しです。【西日本は晴れエリア拡大】西日本は次第に晴れのエリアが広がります。九州は朝から日差したっぷりで、中国四国地方も昼前後には晴れるでしょう。近畿は晴れてくるのが遅く、夕方以